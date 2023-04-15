林依晨與許瑋甯爭奪賀軍翔 笑稱做媽咪比拍戲辛苦
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無線娛樂新聞台報導：林依晨、施柏宇、林予晞、鳳小岳、溫貞菱等呢日現身台北出席一個品牌活動，林依晨近日忙於拍新劇，相隔近20年再同賀軍翔合作，喺劇中跟許瑋甯爭奪賀軍翔。
對於今次角色被指係「第三者」，林依晨覺得呢個角色有啲微妙，笑言跟賀軍翔拍親密戲有種好熟悉嘅感覺；林依晨榮升人母後首次復出拍劇，同時兼顧家庭及事業，佢覺得當媽媽比拍戲辛苦，因為當媽媽嘅工時比較長。
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Patrick bb
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台