林俊傑個唱混亂丨女觀眾企凳阻視線繼而動武 劉馬車亂坐與鄰座爆罵戰…
林俊傑(JJ)喺中環海濱舉行一連6場世界巡迴演唱會香港站正式開鑼，香港作為林俊傑2023巡演中唯一亞洲站，林俊傑久違5年再喺香港開騷，呢次重金打造璀璨煙花效果、搭建華麗舞台送畀香港fans。
林俊傑出道20年，佢多次對觀眾表達思念，傾力喺台上又跳又唱，獻唱多首經典歌，林俊傑更苦練廣東話送大家一個驚喜，自彈自唱張國榮經典金曲《追》。
好多現場fans稱首場場面混亂，大量後排fans趁亂衝上前排座位，另有女觀眾因站上座位，影響後排視線，女觀眾被勸阻後感到不滿，繼而動武，網紅劉馬車睇騷時想影相留念，因被身邊觀眾阻止而感到不滿，二人展開激烈罵戰，後來經大會職員查問下，發現劉馬車坐錯位，職員要求佢坐回原位時，雙方仍然激動對罵，睇落林俊傑嘅安保情況必須加強，而即將喺同一場地開騷嘅五月天、周杰倫亦應該引以為鑑，別讓類似情況再發生。
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