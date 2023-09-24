林允性感現身內地活動 15歲艾米扮刺客盼角色幸福

無線娛樂新聞台報導：近日曾參演星爺作品演出嘅 徐嬌 來港掀起一陣討論，而同樣曾喺星爺電影演出過嘅 林允 日前喺內地出席活動，以一身低胸吊帶長裙現身嘅佢高貴又優雅，早前同 周迅 合作演出劇集嘅佢，呢日仲指劇中角色非常痛苦，連自己都覺得非常壓抑，連拍檔都唔多敢同佢交流呀。