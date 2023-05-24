StarTalk網上足本版丨林嘉欣首次挑戰SM戲自認拿手 朱栢康演鹹濕牙...

StarTalk網上足本版丨林嘉欣首次挑戰SM戲自認拿手 朱栢康演鹹濕牙…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版丨林嘉欣首次挑戰SM戲自認拿手 朱栢康演鹹濕牙醫難忘拍親密場口

林嘉欣、劉俊謙及朱栢康有份主演新片《失衡凶間之罪與殺》將於本周四上映，日前佢哋接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，三人合作演出其中一個單元故事《闇室》 ，林嘉欣首度挑戰SM床戲，仲要同男演員黃錠江床上肉搏。

林嘉欣喺新戲飾演牙醫護士，朱栢康演鹹濕牙醫 ，由於二人有專業牙醫現場指導，而朱栢康更抽咗時間學吓啲用具同儀器點用，同埋學牙醫嘅專業手勢，劉俊謙笑言演法國菜廚師相對簡單，朱栢康最難忘與林嘉欣拍攝親密戲！

林嘉欣首次挑戰SM戲份，現場做足安全措施，佢笑指自己好拿手，所以拍攝冇問題，朱栢康同劉俊謙聞言即拍掌大笑，呢次角色性格反差好大，林嘉欣更分享拍攝前準備，點樣去演好角色；林嘉欣笑稱同10歲細女Sofie一齊睇宣傳片，細女睇完唔敢瞓，更評價兩個男主角個樣生得好可疑，林嘉欣自爆鍾意睇劉俊謙同朱栢康戲裡戲外嘅搞笑互動，三個人呢次合作一拍即合，佢哋私下結成好夥伴。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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