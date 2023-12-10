林嘉欣暢談離婚後心境 與前夫一齊過節互動良好

無線娛樂新聞台報導：影后林嘉欣現身台北出席品牌活動，亦都係佢今年七月宣布同導演老公袁劍偉離婚之後，首度喺台北公開露面，而嘉欣都好大方分享恢復單身嘅心情，仲話同前夫維持良好互動，為咗兩個寶貝女，大時大節依然會同前夫一齊過，而兩個囡囡面對父母離異，亦都適應良好。