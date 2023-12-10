林嘉欣暢談離婚後心境 與前夫一齊過節互動良好
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無線娛樂新聞台報導：影后林嘉欣現身台北出席品牌活動，亦都係佢今年七月宣布同導演老公袁劍偉離婚之後，首度喺台北公開露面，而嘉欣都好大方分享恢復單身嘅心情，仲話同前夫維持良好互動，為咗兩個寶貝女，大時大節依然會同前夫一齊過，而兩個囡囡面對父母離異，亦都適應良好。
講到曾經喺電影「美國女孩」當中飾演嘉欣細女嘅林品彤，以12歲之齡勇奪今屆金馬影后，嘉欣都好戥林品彤開心，不過佢就寄語呢位小影后，拍戲之餘一定要好好完成學業，兼且享受童年生活。
同場一齊出席活動嘅施柏宇，啱啱拍完同林依晨、言承旭合作嘅新劇，講到同兩位前輩合作嘅感覺，Patrick即刻大賣口乖，大讚兩位前輩保養得宜，真係好識做呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台