林嘉欣與袁劍偉深夜發聲明 宣佈結束12年婚姻
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無線娛樂新聞台報導：林嘉欣同老公袁劍偉喺7月28號凌晨，於社交平台聯名發文，宣佈結束12年婚姻，消息震驚娛樂圈。佢哋表示離婚決定係經過深思熟慮，而兩人今後會繼續肩負父母嘅職責，共同照顧好兩個仲讀緊書嘅女兒，希望小朋友可以健康成長，同時懇請外界尊重佢哋嘅私隱。
其實喺佢哋宣佈婚姻觸礁嘅前一日，便有報道指嘉欣已經帶同兩個囡囡飛返加拿大生活，而嘉欣亦有發文post早餐相同分享近況，佢話雖然呢度冇傭人，所有事都要自己做晒，但感覺就好好，因為可以同囡囡一齊做返啲平凡日子嘅瑣碎事。
嘉欣透過經理人表示，而家正同兩個囡身處加拿大，探望因為疫情而有3年幾冇見嘅媽咪，過完暑假就會返香港喇。
林嘉欣與袁劍偉聲明如下：
在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。我們首要的身份是父母，照顧兩個正在茁壯成長的孩子。我們的孩子是我們的首要和最重要之務，我們將繼續共同合作來撫養他們。對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。
我們請求尊重我們及孩子在這個困難時期的空間和隱私。最後，我們還要感謝我們的家人和朋友們的支持，以及他們回報的愛。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台