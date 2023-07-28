林嘉欣與袁劍偉深夜發聲明 宣佈結束12年婚姻

無線娛樂新聞台報導：林嘉欣同老公袁劍偉喺7月28號凌晨，於社交平台聯名發文，宣佈結束12年婚姻，消息震驚娛樂圈。佢哋表示離婚決定係經過深思熟慮，而兩人今後會繼續肩負父母嘅職責，共同照顧好兩個仲讀緊書嘅女兒，希望小朋友可以健康成長，同時懇請外界尊重佢哋嘅私隱。