林嘉欣首談離婚原因認捱唔到選擇分開 稱「分身家」金錢糾紛只係傳說…
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無線娛樂新聞台報導：林嘉欣首談離婚原因認捱唔到選擇分開 稱「分身家」金錢糾紛只係傳說
林嘉欣早前參加巴黎時裝周，呢日現身一個品牌活動，林嘉欣離婚後首度公開露面神采飛揚，盛傳離婚與「分身家」有關，林嘉欣坦言只係傳說，二人只係想用成熟方式處理離婚一事，有傾過之後點樣一齊面對呢件事，佢首談及離婚原因稱係價值觀嘅問題。
林嘉欣認為家家有本難念的經，有小朋友嘅家人一定面臨教育上嘅問題，林嘉欣續言：「只係我哋捱唔到，所以選擇分開，會開心啲！」林嘉欣目前跟前夫袁劍偉仍然係朋友，唔介意喺工作上再合作，大家可以正面向前行，回復單身嘅林嘉欣好享受而家嘅新生活，一對女兒亦適應父母要分開，林嘉欣現時跟一對女兒喺香港同住，早前只係去加拿大探望外婆，5年時間冇返過去。
林嘉欣透露年底出發去美國同台灣拍新戲，將與影后張艾嘉聯手演出，二人相識多年一直未有機會合作，不過暫時未能透露角色詳情。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台