林嘉欣破格演出SM情節 盡力做到一take過

無線娛樂新聞台報導：金馬影后林嘉欣每次拍新戲均有破格演出，今次佢喺《失衡凶間之罪與殺》短篇故事《闇室》，首度挑戰SM情節，為咗演出逼真，事前林嘉欣好細心聽指示，因對手頭部要笠膠袋，又被皮帶箍頸，林嘉欣希望盡力做到一take過，唔想對手太辛苦！