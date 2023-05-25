林夏薇低胸曬腿剪綵 拍《逆天2》大壓力狂瘦幾公斤

無線娛樂新聞台報導：喺啱啱播完嘅《法言人》演出過後， 林夏薇 唔止又要忙住拍新劇《逆天奇案2》，呢日仲以超低胸短裙現身一個剪綵活動，薇薇仲話已係今年內第三次為品牌出席活動，難怪佢話自己同客戶都非常開心喇。