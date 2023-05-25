林夏薇低胸曬腿剪綵 拍《逆天2》大壓力狂瘦幾公斤
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無線娛樂新聞台報導：喺啱啱播完嘅《法言人》演出過後， 林夏薇 唔止又要忙住拍新劇《逆天奇案2》，呢日仲以超低胸短裙現身一個剪綵活動，薇薇仲話已係今年內第三次為品牌出席活動，難怪佢話自己同客戶都非常開心喇。
至於新劇再同一班好拍檔合作，點知薇薇就話壓力大過開心，因為上一輯收視有好成績，間接令演出時希望有更好效果，仲因而瘦咗成幾公斤呀。雖然拍劇體重輕咗，但係時間不定時之下佢就依舊明艷照人，薇薇就話自己會多飲水同用食多啲唔同補充品幫手喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台