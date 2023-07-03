林奕匡透露搵王敏德敏MV主角原因 葉巧琳喜新歌登勁歌金榜冠軍歌

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林奕匡Phil 為宣傳新歌，呢日就舉行咗個保齡球活動，佢仲請埋好友葉巧琳Mischa一齊嚟玩。講到新歌MV搵嚟王敏德做男主角，Phil 解釋因為王敏德嘅背景相當合乎佢首歌嘅意思。

而早前貓貓不幸病倒嘅Mischa，佢話好在另一半識幫貓貓養藥，所以而家愛貓已經好返好多。至於講到Mischa首新歌最近成為TVB「勁歌金榜」嘅冠軍歌，Mischa就話好多謝大家嘅支持呀！

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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