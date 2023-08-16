林奕匡麗英商場開騷近距見歌迷 籲香港人把握時間放鬆紓壓

林奕匡麗英商場開騷近距見歌迷 籲香港人把握時間放鬆紓壓

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林奕匡 同 麗英 呢日出席一個商場舉行嘅小型音樂會，除咗為現場歌迷獻唱之外，佢哋亦都近距離同大家互動，阿Phil仲話己經久未同Fans有咁近距離接觸，加上第一次同網上人氣爆燈嘅麗英合作，就令佢更為開心喇。

雖然工作係開心，不過阿Phil就認為work life ballance一樣重要，所以佢就好重視同太太一齊出街放鬆嘅時光，仲話無論行街睇戲乜都好，放鬆對一向都極為積極嘅香港人都非常重要咁話。

通關之後香港生氣重臨，阿Phil就認為本地都有大量地方值得大家去探索，佢就話行山徑甚至唔同餐廳都值得大家支持呀。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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