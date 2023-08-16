林奕匡麗英商場開騷近距見歌迷 籲香港人把握時間放鬆紓壓

無線娛樂新聞台報導：林奕匡 同 麗英 呢日出席一個商場舉行嘅小型音樂會，除咗為現場歌迷獻唱之外，佢哋亦都近距離同大家互動，阿Phil仲話己經久未同Fans有咁近距離接觸，加上第一次同網上人氣爆燈嘅麗英合作，就令佢更為開心喇。