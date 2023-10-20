林家棟稱近年每次拍戲都有受傷 笑言被普通話對白考起
廣告
無線娛樂新聞台報導：林家棟呢日聯同監製鄭保瑞、導演李子俊等一齊現身主演電影首映禮。戲中家棟有唔少動作戲份，但佢話最考起佢嘅竟然係要全程講普通話，仲話因為之前疫情期間冇得飛，所以講普通話嘅機會少咗好多。
家棟同鄭保瑞合作無間，但講起呢次演出嘅原因，家棟就話係因為導演李子俊嘅惡勢力而答應。講到拍攝時有腳傷在身，家棟話坦白講呢幾年差唔多每部戲都有受傷，只係輕定重嘅分別。
電影喺內地率先上映，票房成績仲相當唔錯，佢哋話最大嘅收獲係可以同內地嘅電影工作者合作呀 。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台