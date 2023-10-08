林家謙澳門演唱會帶歌迷遁地上天 增設Encore環節歌迷即場點歌
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無線娛樂新聞台報導：林家謙喺澳門一連三場嘅演唱會呢晚舉行頭場，雖然當晚掛一號風波，歌迷依然準時到場支持偶像，今次個騷係為咗未能飛去英國睇騷嘅歌迷做預演，專登將舞台變成倫敦街頭一樣。
林家謙為咗打造一個幻想世界花盡心思，帶歌迷遁地上天，呈現視聽盛宴細味人生百態，林家謙舊年演唱會冇Encore環節，令歌迷覺得好失望，今次林家謙特別增設Encore環節，被現場歌迷即場點歌，全場歌迷陷入瘋狂狀態。
網民點睇？
TVB😢個個都做緊Gigi演唱會片上網😅你TVB唔慢😂不過係上其它歌手😢😢
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台