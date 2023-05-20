林家謙化身學生出動私伙眼鏡拍廣告 首見盧廣仲即被追歌
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無線娛樂新聞台報導：林家謙呢日現身一個保險宣傳活動，今次拍廣告化身學生look示人，佢出動中六學生時期戴過嘅私伙眼鏡，自言戴方形眼鏡唔太好睇，希望大家睇吓十幾年前嘅自己，感覺幾得意！
林家謙近日經常捧場睇騷，林家謙嚮往睇騷交流音樂，笑言第一次跟盧廣仲見面即被追歌，林家謙早前為林宥嘉演唱會擔任嘉賓，二人合唱廣東話歌大受歡迎，林家謙對合作則大賣關子。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台