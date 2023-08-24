林家謙母校辦簽名會由朝簽到晚 「替身」現身像真度超高笑爆
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無線娛樂新聞台報導：林家謙 近年以閃電姿態橫掃樂壇，早前佢發起嘅簽名會作文比賽，吸引成5千位歌迷參加，呢日喺佢母校舉行嘅簽名會，就為咗滿足大家，家謙由朝早10點一直簽到夜晚10點足足12個鐘呀，難怪佢話仲辛苦過舊年開演唱會喇。
佢又提到自從完騷之後，自己嘅琴就一直託管喺母校，所以簽名會亦都選擇喺學校舉行呀。呢日唔少朋友到場，唔止小朋友，仲有一位同佢非常相似嘅「世上另一個我」出現，令現場朋友都覺得有趣又搞笑呀。
將會往倫敦開騷嘅佢，場地曾經有唔少巨星表演過，家謙就指會與全新歌單同Rundown為當地歌迷表演喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台