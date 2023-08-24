林家謙母校辦簽名會由朝簽到晚 「替身」現身像真度超高笑爆

無線娛樂新聞台報導：林家謙 近年以閃電姿態橫掃樂壇，早前佢發起嘅簽名會作文比賽，吸引成5千位歌迷參加，呢日喺佢母校舉行嘅簽名會，就為咗滿足大家，家謙由朝早10點一直簽到夜晚10點足足12個鐘呀，難怪佢話仲辛苦過舊年開演唱會喇。