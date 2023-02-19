林家謙未獲電台頒獎禮提名義重取向 感謝歌神公開稱讚祟拜作品傳世

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：去年表現亮眼年初更喺電台頒獎禮連奪多個大獎嘅 林家謙 ，近日喺另一電台嘅頒獎禮入圍名單中芳蹤杳然，不過呢日佢現身一個公開活動時，就指根據大會規則自己歌曲的確未能入圍，所以未獲提名係預計之內，尊重主辦機構取向。

而早前歌神 許冠傑 曾指對佢非常欣賞，仲點名想同佢合作，呢日佢就話非常多謝前輩嘅讚賞，不過就暫未收到邀請，仲話非常祟拜歌神嘅作品呀。4月同樣會舉辦慈善演唱會嘅佢，日前踩入老友 Serrini 母校擔任晚宴嘉賓，不過問到想唔想同對方一齊現身時，佢就即時耍手又擰頭喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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