林家謙未獲電台頒獎禮提名義重取向 感謝歌神公開稱讚祟拜作品傳世

無線娛樂新聞台報導：去年表現亮眼年初更喺電台頒獎禮連奪多個大獎嘅 林家謙 ，近日喺另一電台嘅頒獎禮入圍名單中芳蹤杳然，不過呢日佢現身一個公開活動時，就指根據大會規則自己歌曲的確未能入圍，所以未獲提名係預計之內，尊重主辦機構取向。