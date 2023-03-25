林峯吳卓羲黃宗澤盼兄弟檔拍綜藝 楊千嬅興奮遇陳慧珊

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林峯、吳卓羲、黃宗澤、楊千嬅、林保怡、曾比特、炎明熹、陳慧珊及吳若希等，呢日喺澳門參演《無限超越群星演唱會》，演繹經典劇集歌曲，開騷前一眾藝人參與拜神儀式。

林峯、吳卓羲及黃宗澤近年同樣北上發展，每次見面均話題不絕，私下老友鬼鬼，好希望三人有機會做綜藝或旅遊節目，將呢份真摰嘅兄弟情擺上幕前；千嬅拍過唔少電視劇，合作對手眾多，今次佢喺活動上碰見好多舊拍檔，令千嬅勾起好多珍貴回憶，講起當年拍《美味情緣》好大卡士，佢同陳慧珊已好多年冇見。

網民點睇？

🤩期待炎明熹演出👍🏻加油💪🏻支持你💜💜💜

明熹bb加油，Good Show！🔥🔥

Gigi 🎉🎉 good show

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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