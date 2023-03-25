林峯吳卓羲黃宗澤盼兄弟檔拍綜藝 楊千嬅興奮遇陳慧珊
林峯、吳卓羲及黃宗澤近年同樣北上發展，每次見面均話題不絕，私下老友鬼鬼，好希望三人有機會做綜藝或旅遊節目，將呢份真摰嘅兄弟情擺上幕前；千嬅拍過唔少電視劇，合作對手眾多，今次佢喺活動上碰見好多舊拍檔，令千嬅勾起好多珍貴回憶，講起當年拍《美味情緣》好大卡士，佢同陳慧珊已好多年冇見。
網民點睇？
🤩期待炎明熹演出👍🏻加油💪🏻支持你💜💜💜
明熹bb加油，Good Show！🔥🔥
Gigi 🎉🎉 good show
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常見問題
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