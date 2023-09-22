林峯被fans大合唱催出歌 預告有意於明年底開演唱會

無線娛樂新聞台報導：好耐冇喺香港出席公開活動嘅林峯，呢日同蔡卓妍、朱鑑然及吳肇軒等現身時尚活動，吸引大批fans到場。阿Sa早前同富三代男友石恆聰分手，雖然呢日佢冇接受訪問，但見阿Sa全程需帶笑容，心情似乎未受影響。