林峯被fans大合唱催出歌 預告有意於明年底開演唱會
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無線娛樂新聞台報導：好耐冇喺香港出席公開活動嘅林峯，呢日同蔡卓妍、朱鑑然及吳肇軒等現身時尚活動，吸引大批fans到場。阿Sa早前同富三代男友石恆聰分手，雖然呢日佢冇接受訪問，但見阿Sa全程需帶笑容，心情似乎未受影響。
而啱啱喺馬來西亞返港嘅林峯，當fans見到佢出場時，就即刻大合唱佢嘅經典歌《愛不疚》，場面相當搞笑。事後林峯就話知道fans等佢出新歌等咗好耐，佢話自己已經錄緊新歌，仲透露明年中或者明年尾有機會舉行演唱會，但一切要等佢完成手頭上嘅影視工作先。
講到同佘詩曼相隔9年再合作，佢話呢次合作相當開心，加上佢指近年好少製作會可以成班人一齊出埠幾個月，所以劇組眾人都相當珍惜呀。林峯又指喺馬來西亞拍攝外景期間，老婆同囡囡曾經飛到當地探班，佢仲話因為囡囡好外向，好快就同劇組眾人相當熟絡喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台