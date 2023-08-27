林德信疫下作畫重現好友家鄉 關寶慧曝志偉休養中稍後返港

無線娛樂新聞台報導：林德信 李蕙敏 同 古天祥 呢日齊齊現身一個藝術作品展，有份展出花費大量心血而成作品嘅佢哋，畫作都各自由唔同之處獲得靈感，好似Alex就勾畫出朋友居住嘅日本鄉村美景喇。由疫情初期已經開始作畫嘅佢，仲話疫後工作復常少咗好多時間繪畫，不過就希望可以抽更多時間完成作品喇。