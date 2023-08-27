林德信疫下作畫重現好友家鄉 關寶慧曝志偉休養中稍後返港
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無線娛樂新聞台報導：林德信 李蕙敏 同 古天祥 呢日齊齊現身一個藝術作品展，有份展出花費大量心血而成作品嘅佢哋，畫作都各自由唔同之處獲得靈感，好似Alex就勾畫出朋友居住嘅日本鄉村美景喇。由疫情初期已經開始作畫嘅佢，仲話疫後工作復常少咗好多時間繪畫，不過就希望可以抽更多時間完成作品喇。
至於Amanda嘅作品中眼睛都係重點，佢就認為無論人同其他物種年幼未受社會壓力同污染時，都一樣有一雙無辜嘅大眼晴，希望可以透過畫作令大家記得任何人都有純真嘅一面呀。
至於Carlos就展出自己嘅金屬雕刻，除咗以心中嘅靈感創作之外，佢亦覺得要充滿情緒先可以做出成功作品，仲搞笑形容自己創作時好似一個痴線佬一樣呀。
而 關寶慧 呢日亦到場欣賞展覽，講到好友 曾志偉 日前赴台體檢時接受支架植入手術，佢就話知道對方要再休養一段時間先可以返港，不過對話間知道對方非常精神，叫大家唔需要擔心呀。
網民點睇？
Amanda!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台