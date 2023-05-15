林德信孝順越洋送驚喜 赴美陪媽咪一個月預祝母親節
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無線娛樂新聞台報導：林德信同陳凱彤趁住母親節現身商場舉行迷你音樂會，現場見有歌迷捧場，一向係圈中孝順仔嘅林德信，早前去美國探望媽咪，逗留足足一個月。
林德信呢趟行程主要係陪媽咪預祝母親節，雖然喺正日未能親身陪伴，不過林德信越洋送驚喜，林德信近日為新戲留鬚及留長髮，下月尾將前往日本拍攝。
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吳正元
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台