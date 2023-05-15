林德信孝順越洋送驚喜 赴美陪媽咪一個月預祝母親節

林德信孝順越洋送驚喜 赴美陪媽咪一個月預祝母親節

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：林德信同陳凱彤趁住母親節現身商場舉行迷你音樂會，現場見有歌迷捧場，一向係圈中孝順仔嘅林德信，早前去美國探望媽咪，逗留足足一個月。

林德信呢趟行程主要係陪媽咪預祝母親節，雖然喺正日未能親身陪伴，不過林德信越洋送驚喜，林德信近日為新戲留鬚及留長髮，下月尾將前往日本拍攝。

網民點睇？

吳正元

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 