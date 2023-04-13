林心如率《華燈》靚女露營 楊謹華手握秘密唔敢講
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無線娛樂新聞台報導：懸疑劇《華燈初上》播出時大受歡迎掀起追看熱潮之後，身為製作人嘅 林心如 最近就搵返劇中嘅全女班再次上陣，不過呢次就唔係再搞啲咩腥風血雨，而係齊齊去露營享受生活喇。
演出時因為劇情同劇拍檔情緒都非常緊繃，今次攞正牌去玩佢哋就話輕鬆得多喇，而 楊謹華 仲話大家可以更為了解佢哋私下嘅真實性格呀。今次佢哋露營冇人服侍，自然就要各司其職啦，不過年紀最輕嘅 江宜蓉 就慘被指係豬隊友，好在Ruby出面幫佢解釋咋。
當時拍劇時各位小姐爭妍鬥麗各出奇謀，今次佢哋玩遊戲時就都一樣認真，但係就話只不過都係為節目效果喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台