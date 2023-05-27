林心如甜笑回應霍建華復出拍戲 盛傳新節目搵蘇有朋助陣
廣告
無線娛樂新聞台報導：林心如呢日出席代言活動，老公霍建華婚後逐漸淡出演藝圈，近4年冇接拍內地劇，日前霍建華被爆與劉亦菲即將拍新劇，林心如被問此事，笑言老公嘅工作唔方便回答，等老公自行公佈。
林心如今年母親節與媽咪、奶奶及女兒「小海豚」一齊共度佳節，原來愛女提前送佢賀卡，林心如坦言臨近暑假，為咗多啲時間陪愛女，佢近期工作排得比較少，希望有機會同愛女出外玩吓。
林心如有份擔任總製作人嘅露營實境節目最近熱播中，而早前佢亦完成民宿主題嘅真人騷，盛傳邀蘇有朋有份加盟，林心如開心大笑叫大家收睇就知道。被問《華燈初上》第四季有冇機會開拍，林心如直言目前未有呢個計劃，想停留喺一個完美嘅句點，之後佢仍會製作更多好故事畀大家。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台