林心如孖鳳小岳CP感極強 觀眾期待兩人合體再拍劇
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無線娛樂新聞台報導：台灣藝人林心如與鳳小岳一同現身代言活動，各自分享講故事氹子女訓覺趣事，心如話曾經試過不同方式講故事氹囡囡入睡都無效，因而令到自己都好眼瞓。
見到心如同小岳令觀眾聯想起合作嘅熱門台劇《華燈初上》，兩人飾演嘅CP令人留下深刻印象，更期待佢哋可以再度合體演出，小岳雖然話好想，但心如就即爆對方好忙，又要出席音樂節，又要做歌手，等待小岳有空歸位做演員，令小岳一臉尷尬表示：「之前合作很開心，過了這麼久大家仍然記得。」呼籲製作人找他演戲，心如即舉手示意，幾時有機會合作就拭目以待。
心如早前作客內地節目重溫自己當年在劇集《還珠格格》中演出，始終係二十幾年前嘅作品，雖然記憶唔係太深，但心如就覺得當時年紀尚輕，表演慾較強，今時今日睇返都覺得好搞笑。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台