林心如堅拒與性騷擾犯罪者合作 黃子佼被爆料前主持記招最諷刺

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林心如 呢日同 周興哲 章廣辰 等一齊為新嘅實境節目宣傳，近日全台灣都籠罩喺Me Too風暴當中，娛樂圈多名男星都被嚴厲指控，呢日主持活記者會嘅 黃子佼 事後亦成為新一波嘅男主角，事後更疑自殘需送院治理。

呢日活動期間，心如回應提問時話自己會堅決同涉及施狼爪嘅人合作，認真諷刺。佢指男、女性都會有機會遇到被騷擾嘅情況，受害人一定要勇於指證，唔需要獨自面對呢啲陰影呀。

心如呢日其實係為一個全新以民宿為主題嘅節目宣傳，當中仲要為客人嘅鱷魚沖涼，令佢非常深刻呀。今次佢亦邀請多年老友 蘇友朋 擔任嘉賓，仲話每日都會開會檢討，仲話 陳意涵 都會受到大家嘅唔同指正喎。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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