林心如堅拒與性騷擾犯罪者合作 黃子佼被爆料前主持記招最諷刺

無線娛樂新聞台報導：林心如 呢日同 周興哲 章廣辰 等一齊為新嘅實境節目宣傳，近日全台灣都籠罩喺Me Too風暴當中，娛樂圈多名男星都被嚴厲指控，呢日主持活記者會嘅 黃子佼 事後亦成為新一波嘅男主角，事後更疑自殘需送院治理。