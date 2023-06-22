林心如堅拒與性騷擾犯罪者合作 黃子佼被爆料前主持記招最諷刺
呢日活動期間，心如回應提問時話自己會堅決同涉及施狼爪嘅人合作，認真諷刺。佢指男、女性都會有機會遇到被騷擾嘅情況，受害人一定要勇於指證，唔需要獨自面對呢啲陰影呀。
心如呢日其實係為一個全新以民宿為主題嘅節目宣傳，當中仲要為客人嘅鱷魚沖涼，令佢非常深刻呀。今次佢亦邀請多年老友 蘇友朋 擔任嘉賓，仲話每日都會開會檢討，仲話 陳意涵 都會受到大家嘅唔同指正喎。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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