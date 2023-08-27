林心如笑言盼與林志玲對親家 爆囡囡升讀小一哭求唔想開學
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無線娛樂新聞台報導：林心如 呢日現身台北一個慈善活動，紮全孖瓣仔嘅佢美貌似乎可以同歲月抗衡，一啲都唔似已經係47歲一女之母。早前佢同 林志玲 嘅丈夫 AKIRA 一齊拍攝真人騷，仲狂傾子女經，仲講笑話要同志玲姐姐對親家咁話呀。佢又爆志玲同AKIRA嘅一歲半囝囝生得非常高，又白又可愛。
早前囡囡「乖乖」被拍攝到正面樣貌，令Ruby非常無奈，佢又話同老公霍建華一向都尊重小朋友私隱，希望佢可以喺平凡嘅環境下長大，如果外出時大家偶遇見到或者影到，都希望大家幫忙遮蓋一下。
囡囡過完暑假就會升讀小一，Ruby就笑言覺得乖女嘅長大速度有啲令自己措手不及，仲爆囡囡同各位小朋友一樣，非常唔想面對開學呢個小朋友人生最大難題呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台