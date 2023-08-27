林心如笑言盼與林志玲對親家 爆囡囡升讀小一哭求唔想開學

無線娛樂新聞台報導：林心如 呢日現身台北一個慈善活動，紮全孖瓣仔嘅佢美貌似乎可以同歲月抗衡，一啲都唔似已經係47歲一女之母。早前佢同 林志玲 嘅丈夫 AKIRA 一齊拍攝真人騷，仲狂傾子女經，仲講笑話要同志玲姐姐對親家咁話呀。佢又爆志玲同AKIRA嘅一歲半囝囝生得非常高，又白又可愛。