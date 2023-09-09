林志玲解釋引退傳聞 望適當時機與觀眾見面

林志玲解釋引退傳聞 望適當時機與觀眾見面

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林志玲呢日以白色拖尾長裙出席活動，搭配鑽飾盡顯優雅氣質，一向好有審美眼光嘅林志玲，原來最鍾意珍珠，就連結婚當日嘅禮服都用珍珠點綴。

林志玲喜歡自選配飾多過老公AKIRA送驚喜，因為自己揀就最適合自己個性，林志玲甜笑稱老公平日會戴飾物，所以佢會買一套送畀老公，早前林志玲喺訪問時透露即將淡出娛樂圈，好多影迷表示不捨，佢趁今次機會解釋引退傳聞，反而叫大家唔使擔心，佢會喺適當時機與觀眾見面。

網民點睇？

嘩！唔同咗樣😮

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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