與AKIRA結婚4周年 林志玲送手寫卡片表心意

無線娛樂新聞台報導：林志玲喺2019年同日藉老公AKIRA結婚，之前甚少會公開兩人私生活嘅佢，近年開始分開同家人嘅日常，呢日林志玲出席代言活動，咁啱就撞正係佢同老公嘅結婚4周年紀念日，佢就話呢日會同家人一齊外出食飯慶祝，而自己就寫咗張卡片送畀老公，仲話文字寫低嘅溫度同感動會留存呀。