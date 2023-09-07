林志穎車禍復健後首現身公開活動 家中拒重提以免小孩留陰影

無線娛樂新聞台報導：林志穎（小志）舊年7月發生嚴重車禍，幸車內嘅6歲兒子Jenson只受輕傷，而小志頭部及臉部受到重挫，經過14個月嘅復健後，呢日首度現身台灣一個公益活動，小志明顯比之前瘦咗啲，依然係咁靚仔，見佢精神不俗。