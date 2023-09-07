林志穎車禍復健後首現身公開活動 家中拒重提以免小孩留陰影
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無線娛樂新聞台報導：林志穎（小志）舊年7月發生嚴重車禍，幸車內嘅6歲兒子Jenson只受輕傷，而小志頭部及臉部受到重挫，經過14個月嘅復健後，呢日首度現身台灣一個公益活動，小志明顯比之前瘦咗啲，依然係咁靚仔，見佢精神不俗。
小志坦言仍未完成康復，體力冇以前咁好，早前小志為節目拍攝一段慈善短片，呢日喺記招上亦有播放畀大家欣賞，小志為咗回復最佳狀態，目前好努力增肥，小志喺呢段復健過程並不容易，好感激呢段時間為佢打氣嘅親友，直言帶住家人發生意外，現在仍會心情難過，小志又指現時家中拒再重提車禍事件，盡量唔希望小朋友有陰影。
此外，小志早前參與內地一個綜藝節目，喺心理同體力方面承受好大壓力，所以佢未來工作計劃要視乎自己嘅狀態，好好調養身體，未有刻意安排工作。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台