林志穎媽媽偕子出席慈善活動 與陳美鳳相識40多年緣份有趣

無線娛樂新聞台報導：林志穎 當年以小旋風之名襲港，轉眼多年都一樣好似冇變過，呢日佢媽媽 林金花 現身活動，估唔到一樣有不老容顏，年屆72歲嘅睇落至多似50多歲，加埋林家三公子林志鑫同場，林家基因果然厲害。