林志穎媽媽偕子出席慈善活動 與陳美鳳相識40多年緣份有趣
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無線娛樂新聞台報導：林志穎 當年以小旋風之名襲港，轉眼多年都一樣好似冇變過，呢日佢媽媽 林金花 現身活動，估唔到一樣有不老容顏，年屆72歲嘅睇落至多似50多歲，加埋林家三公子林志鑫同場，林家基因果然厲害。
呢日林媽媽同乖囝仲有 陳美鳳 一齊現身，被問到小志舊年遇上嚴重車禍之後，好快就復出重投工作，佢就指一家人一直都以唔同方式支持小志，又提到會自己參與愛心慈善活動，希望各界朋友都踴躍支持。
原來陳美鳳同林媽媽已經相識40多年，最初仲唔知對方原來係星媽，中間失去聯絡之後竟又意外重遇，兩位朋友嘅緣份真係非常深呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台