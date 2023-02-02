林敏驄開騷慶祝入行40週年 笑指想邀美斯C朗做個唱嘉賓
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無線娛樂新聞台報導：林敏驄今年出道40週年，將於3月18至19日喺西九戶外場地舉辦個人作品展演唱會，呢日為演唱會拍攝海報，一向鬼馬嘅驄哥準備多個造型，今次超長演唱會名稱更打破香港演唱會名字數嘅最長紀錄，驄哥希望個唱主題以一個開派對：「因為我啲歌閒時拎出嚟聽都幾好聽。」
驄哥今次演唱會個名係用咗40幾個字：「四十週年肯定起碼四十個字，越長越好，長做長有，大家都吉祥。」驄哥對上一次係舉行35週年演唱會，今次適逢40週年，被問點睇呢5年香港樂壇發展，驄哥笑言：「主要係都冇咩變化，因為我行開咗，而家又行返埋嚟，分分鐘非常之多變化，冇得頂。」驄哥呢次個唱嘅嘉賓令觀眾相當期待，佢發揮無厘頭風格，聲稱要搵球星朗拿度、美斯、C朗做嘉賓，大家喺台上控球。
網民點睇？
表面瘋瘋癲癫
實際係一位有內涵的人
祝林敏驄演唱會大賣！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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