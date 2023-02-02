林敏驄開騷慶祝入行40週年 笑指想邀美斯C朗做個唱嘉賓

無線娛樂新聞台報導：林敏驄今年出道40週年，將於3月18至19日喺西九戶外場地舉辦個人作品展演唱會，呢日為演唱會拍攝海報，一向鬼馬嘅驄哥準備多個造型，今次超長演唱會名稱更打破香港演唱會名字數嘅最長紀錄，驄哥希望個唱主題以一個開派對：「因為我啲歌閒時拎出嚟聽都幾好聽。」