林敏驄入行40週年彩膠唱片回饋歌迷 遺憾唔見鬼畫符手稿
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無線娛樂新聞台報導：林敏驄入行40週年即將於3月開戶外騷，呢日作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》帶嚟好消息，林敏驄將推出彩膠唱片回饋粉絲，作為紀念收藏品，同時林敏驄推出歌詞手稿NFT，令歌迷大飽眼福，重溫佢80年至今嘅經典作品。
林敏驄笑言有部分手稿啲字體好凌亂，有啲最珍貴嘅手稿直情係鬼畫符，只有佢識睇，不過林敏驄覺得最可惜係當中有一本珍貴手稿唔見咗，今次推出歌詞手稿NFT，林敏驄指係一個官方認證嘅版本畀歌迷收藏。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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