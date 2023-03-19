林敏驄作品展｜《下流》總動員現身芊芊魔力減 阿B跌倒阿驄神反應解尷…
入行40周年嘅 林敏驄 舉行兩場作品展音樂會，星期六起一連兩場喺西九文化區舉行，仲有唔少老友上台幫手擔任嘉賓，好似 太極樂隊 嘅 雷有暉 鄧建明 曾比特 露雲娜 江欣燕，仲有年青一輩嘅 鍾柔美 文凱婷 關嘉敏 當然唔少得《下流上車族》嘅車家成員 江美儀 郭柏姸 羅毓儀 同 黃嘉雯 鄧智堅 黃建東 啦。
佢哋同驄歌喺現場演繹返多首耳熟能詳嘅歌曲，其中B哥哥唱完《愛在深秋》轉身時不慎跌倒，反應超快嘅驄哥就即時以幽默為對方化解尷尬，而亦幸好佢未有受傷。事後受訪時，阿驄仲繼續話以為B哥哥係跪拜自己，真係俾佢激死呀。
《下流》嘅一班成員呢日都隆重其事，美儀姐仲轉全新造型出現合唱《常在我心間》 ，而蔓蔓 羅毓儀 就帶埋結他上台同Daddy Jam過，十足十東京街頭嘅少Busker一樣，事後仲話又驚又緊張呀。至於被網友封為「魔音」嘅芊芊，呢日就喺大家包圍支持下一齊跳住唱出跳舞街，雖然歌喉仲有唔少進步空間，不過聽起嚟魔性就已經大幅減弱喇。
Rosita事後就話擔心係台下觀眾錫住自己先讚唱得唔錯，又懷疑大家係講White Lie氹自己開心喎。而Yumi同Aeren就以青春氣息為大家再演繹多一次《跳舞街》，東東就自彈自唱重現阿驄嘅經典改詞歌曲《酒杯敲你個頭》喇。
雖然車太在場，不過阿驄就照樣話知你，同 黃嘉雯 甜蜜合唱《想你》，而Mike就特別練習經典歌《假如》以超高音演出呀。
網民點睇？
太極羅賓 羅金榮 都有唱 這是愛❤
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