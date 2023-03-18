林敏驄搵車家出動演唱會團圓 蔓蔓騷結他造詣芊芊魔音再現

無線娛樂新聞台報導：林敏驄 入行40周年演唱會好快就會舉行，除咗唔少已經落實擔任嘉賓嘅老友好似 鍾鎮濤 太極樂隊 何超儀 湯寶如 江欣燕 等之外，舊年因為《下流上車族》深得大家歡心嘅車氏一家都會現身，日前佢哋成家包括 江美儀 郭柏妍 羅毓儀 仲有 黃嘉雯 同 合唱《一家人》嘅 文凱婷 就一齊綵排喇。