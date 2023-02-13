林敏驄宣傳紀念演唱會 家燕姐送獎座讚鬼才
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無線娛樂新聞台報導：林敏驄嘅入行40周年紀念演唱會即將舉行，呢日佢就現身 薛家燕 主持嘅電台節目宣傳，而家燕姐亦送上獎座大讚佢係演藝同音樂界嘅鬼材，令佢非常高興呀。驄哥又話綵排已經進行得如火如荼，歌單亦幾乎有晒定案，仲話唔少樂壇朋友紛紛報名做嘉賓咁話喎。
佢又話表演會由傍晚開始，呢個戶外表演仲可以邊聽歌邊欣賞夕陽，希望大家都一齊期待呀。佢又話最大心願係當年所作歌曲嘅原唱者上台齊齊玩，不過可惜部份人長居外地相信比較困難喇。
至於車家兩位千金芊芊同蔓蔓係咪名單當中，佢就話要睇兩個寶貝女嘅工作安排先知喇，仲話如果真係到場，一定會俾機會努力搣甩魔音嘅 郭柏姸 上台呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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