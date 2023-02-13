林敏驄宣傳紀念演唱會 家燕姐送獎座讚鬼才

無線娛樂新聞台報導：林敏驄嘅入行40周年紀念演唱會即將舉行，呢日佢就現身 薛家燕 主持嘅電台節目宣傳，而家燕姐亦送上獎座大讚佢係演藝同音樂界嘅鬼材，令佢非常高興呀。驄哥又話綵排已經進行得如火如荼，歌單亦幾乎有晒定案，仲話唔少樂壇朋友紛紛報名做嘉賓咁話喎。