鍾鎮濤自認係林敏驄鐵粉 個唱能否邀關淑怡任出山成謎
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無線娛樂新聞台報導：林敏驄近日密鑼緊鼓為嚟緊嘅演唱會做最後準備，呢日佢就同嘉賓之一嘅鍾鎮濤以及太極樂隊進行綵排。近年主力喺內地發展嘅B哥哥，一收到阿驄嘅邀請就趕返落嚟做嘉賓，佢仲話因為自己係阿驄「鐵粉」，所以一定要支持。而阿驄都話自己第一個係邀請B哥哥，對方亦都係一口應
承自己，仲話估唔到B哥哥係自己套劇《下流上車族》嘅fans。
太極今次就會為阿驄演唱會擔任暖場嘉賓，講起同阿驄嘅緣份，佢哋就話因為踢波而認識，仲讚阿驄好好波。至於嚟緊5月尾開騷嘅雷有輝，就話已經請咗阿驄嚟做嘉賓，仲笑言到時唔畀佢唱歌，而係要佢嚟表演踢波呀！
一直有指阿驄想邀請關淑怡出山做嘉賓，呢日阿驄就笑言搵關淑怡要先搵對方爸爸關帝，而B哥哥亦加入一齊亂噏，笑言可能要搵關正傑，佢仲話：「不過關正傑搵嗰到呀！佢唔做呀！」
太極今次就會為阿驄演唱會擔任暖場嘉賓，講起同阿驄嘅緣份，佢哋就話因為踢波而認識，仲讚阿驄好好波。至於嚟緊5月尾開騷嘅雷有輝，就話已經請咗阿驄嚟做嘉賓，仲笑言到時唔畀佢唱歌，而係要佢嚟表演踢波呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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