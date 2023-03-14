鍾鎮濤自認係林敏驄鐵粉 個唱能否邀關淑怡任出山成謎

無線娛樂新聞台報導：林敏驄近日密鑼緊鼓為嚟緊嘅演唱會做最後準備，呢日佢就同嘉賓之一嘅鍾鎮濤以及太極樂隊進行綵排。近年主力喺內地發展嘅B哥哥，一收到阿驄嘅邀請就趕返落嚟做嘉賓，佢仲話因為自己係阿驄「鐵粉」，所以一定要支持。而阿驄都話自己第一個係邀請B哥哥，對方亦都係一口應