林敏驄難評魔音郭柏姸資質承諾開Part 3 李思捷唱《我愛呃蝦條》夠爆…
創作人林敏驄呢晚舉行40周年作品展尾場，鍾鎮濤、太極樂隊、李思捷、江欣燕、郭柏姸、江美儀、羅毓儀、鍾柔美、曾比特及文凱婷等輪流上台唱歌，而胡楓、薛家燕、苗僑偉及戚美珍等前來捧場，全場座無虛席。
好友李思捷擔任嘉賓獻唱搞笑歌《我愛呃蝦條》，分別以張學友及鄭少秋唱腔演繹，李思捷與林敏驄上台唱《最愛的你》，鍾鎮濤（阿B）頭場不慎跌倒，呢日拎住拐杖撐場唱《誠懇》，B哥哥表示有啲「揸拿」好啲：「一陣唔知阿驄拎啲咩出嚟噴，都有得同佢撐吓。」
三哥苗僑偉驚喜登台，笑指阿驄鬼馬風格，對樂壇有兩大貢獻，第一係寫咗好多好歌、第二係佢冇加入做歌手，阿驄反駁：「我唱得好對呢個世界係好唔公平。」苗僑偉又指第一次睇演唱會見到歌手喺度散步。
有「魔音」之稱嘅郭柏姸，盡情唱跳《跳舞街》，唱畢即問「車總」評語，林敏驄笑稱不予置評，眾人完場前大合唱陳百強金曲《深愛著你》，之後眾人轉場出席慶功宴，阿驄出場獲台前幕後拍手賀Good Show，阿驄完騷笑指要去「搵我唔島」瞓3日，羅毓儀爆阿驄見到佢哋《下流上車族》一家人出場時有啲眼濕濕。
問到郭柏姸有冇成功「驅魔」，阿驄話要睇「魔音」定義：「佢好好㗎啦！以佢咁嘅資質，蔓蔓直情冇得頂。」羅毓儀聽到阿驄讚自己表現好，即碰酒杯以示多謝，阿驄講明考慮原班人馬開Part 3！
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