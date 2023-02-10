StarTalk丨林敏驄演唱會想邀關淑怡曾志偉做嘉賓 難忘校長快速錄《愛…
林敏驄日前接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》，暢談作品展演唱會嘅籌備及初步構思，慶祝入行40週年，林敏驄回想當年急趕交歌詞，最難忘係校長譚詠麟錄《愛在深秋》，每次要林敏驄唱一次畀佢聽。
今次演唱會名達40多字破晒紀錄，林敏驄直言呢個名藏有不同關聯嘅密碼，佢喺戶外開騷最想營造派對感覺，個騷由6點幾開始係一個Magic Hour，呢個時段好靚，將氣氛帶到入夜。
林敏驄坦言廣東歌需要保育傳承，希望邀新生代歌手擔任嘉賓，佢點名讚《下流上車族》嘅「蔓蔓」羅毓儀，佢笑言另一乖女有魔音之稱嘅「芊芊」郭柏姸係「恐怖份子」，林敏驄見到佢哋越嚟越紅感到好欣慰，而佢正在邀關淑怡做嘉賓，努力尋找原唱歌手嘅原汁原味，當年林敏驄寫過好多快歌畀關淑怡，所以佢都好希望搵到關淑怡幫手。
林敏驄認為填詞最重要係令首歌錦上添花，有時好多英文歌同日本歌本身旋律已經好好聽，填詞人有責任令首歌變得更好聽，林敏驄表示咁多年來，當然有唔少原唱者離開咗，講到搵嘉賓，林敏驄表示曾志偉做嘉賓，佢會列隊歡迎。
想起之前二次創作搞笑歌詞，曾經同志偉出咗幾首搞笑歌，林敏驄原來讀書嗰陣，不時亂改人哋啲歌詞，佢認為創作時一定要抱住整蠱原創嘅心態，改一改就變晒啲意思。
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Omg
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