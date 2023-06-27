林明禎台北闖盪幸未遇咸豬手 魏浚笙返港拒公開型爆哥哥外貌

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林明禎 魏浚笙 柏天男 同 朱鑑然 呢日齊齊現身一個手錶活動，平時形象活潑又性感嘅明禎，年前曾喺台灣演藝界發展，對近日發生一浪接一浪嘅Me Too風暴，明禎呢日就指自己好彩從未遇過類似事件喇。佢仲話喺當地涉足過非常多唔同工作，不過無論台前幕後對自己都非常之後，冇發生過不愉快事件呀。

至於早前由歐洲返港嘅Jeffrey，見佢擺上網嘅集郵合照真係睇到人又愛又恨，佢仲話一返香港工作就排山倒海而來，仲即將就會為第3首個人歌曲錄音，仲會邀請喺歐洲相遇嘅 黃偉文 為自己填詞呀。

而 柏天男 一向鍾情收集唔同手錶，仲曾經應邀設計，更話裝嵌真係非常考功夫同專注力呀。即將開拍法庭主題新片嘅佢，仲話新角色又忠又邪喎。

最近拍完新劇嘅朱仔，近日仲迷上冰上曲棍球，仲話隊友間合作令自己大開眼界，亦都唔怕衝撞到自己嘅靚仔樣影響開工呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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