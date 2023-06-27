林明禎台北闖盪幸未遇咸豬手 魏浚笙返港拒公開型爆哥哥外貌
至於早前由歐洲返港嘅Jeffrey，見佢擺上網嘅集郵合照真係睇到人又愛又恨，佢仲話一返香港工作就排山倒海而來，仲即將就會為第3首個人歌曲錄音，仲會邀請喺歐洲相遇嘅 黃偉文 為自己填詞呀。
而 柏天男 一向鍾情收集唔同手錶，仲曾經應邀設計，更話裝嵌真係非常考功夫同專注力呀。即將開拍法庭主題新片嘅佢，仲話新角色又忠又邪喎。
最近拍完新劇嘅朱仔，近日仲迷上冰上曲棍球，仲話隊友間合作令自己大開眼界，亦都唔怕衝撞到自己嘅靚仔樣影響開工呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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