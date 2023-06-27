林明禎台北闖盪幸未遇咸豬手 魏浚笙返港拒公開型爆哥哥外貌

無線娛樂新聞台報導：林明禎 魏浚笙 柏天男 同 朱鑑然 呢日齊齊現身一個手錶活動，平時形象活潑又性感嘅明禎，年前曾喺台灣演藝界發展，對近日發生一浪接一浪嘅Me Too風暴，明禎呢日就指自己好彩從未遇過類似事件喇。佢仲話喺當地涉足過非常多唔同工作，不過無論台前幕後對自己都非常之後，冇發生過不愉快事件呀。