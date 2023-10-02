林明禎盼帶住細佬開工 笑言做對方經理人賺外快
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無線娛樂新聞台報導：大馬女神林明禎呢日同導演張婉婷一齊現身電影創作記招，已經好耐冇電影作品同大家見面嘅明禎，透露自己3年前同凌文龍合作嘅電影嚟緊就會喺香港上映，明禎話拍呢套戲時相當辛苦，因為喺戲入面做按摩師嘅佢，要背晒啲經絡位置，加上戲中有唔少對白都係廣東話，難怪明禎形容係地獄級難度。
緊嚟11月就會開拍新戲嘅明禎，就拍電影會喺馬來西亞同香港兩地取景，到時就可以成日見到家人，講到細佬高大又靚仔，明禎就話希望一直將細佬帶喺身邊，笑言有臨演可以搵佢客串演出，仲話唔介紹細佬入行做演員，話自己可以做細佬經理人賺返啲外快呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台