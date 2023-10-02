林明禎盼帶住細佬開工 笑言做對方經理人賺外快

無線娛樂新聞台報導：大馬女神林明禎呢日同導演張婉婷一齊現身電影創作記招，已經好耐冇電影作品同大家見面嘅明禎，透露自己3年前同凌文龍合作嘅電影嚟緊就會喺香港上映，明禎話拍呢套戲時相當辛苦，因為喺戲入面做按摩師嘅佢，要背晒啲經絡位置，加上戲中有唔少對白都係廣東話，難怪明禎形容係地獄級難度。