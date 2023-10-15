林明禎宣傳銀袋日騷香肩 一問《飯戲攻心2》班底即封口

林明禎宣傳銀袋日騷香肩 一問《飯戲攻心2》班底即封口

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林明禎 呢日以優雅露肩打扮現身馬場，為下月初舉行嘅銀袋日活動宣傳，粉紅靚裙加上戴帽出現嘅佢，又預告當日會以另一身造型到場，佢仲話到時會帶埋媽咪同家人一齊入場參與，仲話家姐細佬到時都會齊齊來港，所以心情非常興奮呀。

明禎又話首次入馬場點都會試吓自己嘅手氣投注，仲話會隨心而選擇，如果真係贏到彩金就會萬歲請大家食飯咁話呀。早前明禎同子華神合作嘅電影，近日宣傳新一集，但係神秘感十足，呢日追問佢時一樣守口如瓶唔肯講喇。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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