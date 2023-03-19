林明禎見鄭秀文頓變fans求合照 傳聞年賺百萬：怕人哋以為我好有錢

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林明禎呢日現身手機活動，之前佢挑戰翻唱陳奕迅經典金曲《沙龍》並拍MV，林明禎本身講廣東話唔叻，今次重金禮聘一位老師教廣東話自己咬字。

被問到會唔會希望陳奕迅給予評語，林明禎反而希望對方冇聽到，怕對方覺得佢破壞咗首歌，自言仍有好多進步空間，林明禎日前參加香港導演會晚宴，見到偶像鄭秀文（Sammi），即把握時間同鄭秀文合照，原來林明禎搵咗《飯戲攻心》導演幫手，指自己好想同鄭秀文影相，佢亦唔敢奢望有機會與偶像合作，目前林明禎若果留喺香港拍戲租屋暫住，佢都希望多啲來港工作，對於有傳佢一年賺100萬元，林明禎笑稱唔知點答，怕人哋以為佢好有錢，所以呢條問題，佢選擇唔答。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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