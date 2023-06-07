林明禎青春性感現身代言 生日收Lisa簽名喜上眉梢

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：夏日熱辣辣，連天文台今年都加設極端酷熱天氣提示，而唔少女士都紛紛以清涼打扮外出，好似呢日 林明禎就以露背小背心加一條短裙仔現身活動，唔知在場男士見到會唔會覺得熱上加熱呢？

為飲品店現身嘅明禎啱啱度過33歲生日，慶祝活動未停過，不過呢日依然Fit到爆，呢日佢仲話今年收到最愛嘅BLACKPINK成員Lisa親筆簽名作為禮物，呢日佢講起都感覺到佢非常開心呀。

明禎大小活動同唔同代言都成日現身，所以呢日佢就話連瞓覺都唔夠，所以都唔使話旨意有拖拍喇。雖然近年佢專注唔同電影同廣告工作，不過以歌手身份出道嘅佢，就話希望可以三棲發展，仲話會安排返台北錄音造新歌呀。

年初已經租屋嘅明禎，又話雖然有安樂窩，不過就始終嫌地方唔夠大，所以會繼續努力工作，希望可以早日買到背山面海嘅大屋咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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