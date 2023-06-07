林明禎青春性感現身代言 生日收Lisa簽名喜上眉梢
為飲品店現身嘅明禎啱啱度過33歲生日，慶祝活動未停過，不過呢日依然Fit到爆，呢日佢仲話今年收到最愛嘅BLACKPINK成員Lisa親筆簽名作為禮物，呢日佢講起都感覺到佢非常開心呀。
明禎大小活動同唔同代言都成日現身，所以呢日佢就話連瞓覺都唔夠，所以都唔使話旨意有拖拍喇。雖然近年佢專注唔同電影同廣告工作，不過以歌手身份出道嘅佢，就話希望可以三棲發展，仲話會安排返台北錄音造新歌呀。
年初已經租屋嘅明禎，又話雖然有安樂窩，不過就始終嫌地方唔夠大，所以會繼續努力工作，希望可以早日買到背山面海嘅大屋咁話呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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