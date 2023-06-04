林明禎生日開工客戶輪流慶祝 大一歲盼事業順利搬大屋
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無線娛樂新聞台報導：日前啱啱迎接33歲生日嘅 林明禎 ，呢日現身一間時裝店嘅開幕活動，仲獲主辦單位送上蛋糕補祝生日。喺香港定居嘅佢，雖然近來工作冇停過，不過就一直獲客戶為佢慶祝，難怪佢話開工過生日都一樣開心啦。
廣東話越來越進步嘅佢，仲話生日願望就係工作更加順利，仲希望接觸更多唔同工作，仲話本來打算今年會推出新歌，但係就因為好快又要開拍新戲，所以計劃又要再推遲喇。喺香港租地方住嘅佢，仲話對屋企咩都滿意，不過如果可以住大啲就Perfect，所以要再努力工作搬大啲呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台