林明禎生日開工客戶輪流慶祝 大一歲盼事業順利搬大屋

無線娛樂新聞台報導：日前啱啱迎接33歲生日嘅 林明禎 ，呢日現身一間時裝店嘅開幕活動，仲獲主辦單位送上蛋糕補祝生日。喺香港定居嘅佢，雖然近來工作冇停過，不過就一直獲客戶為佢慶祝，難怪佢話開工過生日都一樣開心啦。