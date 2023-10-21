ITZY隊長Yeji火辣吊帶裝亮相 人妻何超蓮滿面笑容熱情揮手
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無線娛樂新聞台報導：呢日一個時尚品牌喺台北舉行派對，邀請林映唯、謝欣穎、温貞菱、宋柏緯、何超蓮、楊祐寧太太Melinda及韓國女團ITZY隊長Yeji（黃禮志）等出席，新婚半年嘅超蓮，著貼身黑色禮服示人，笑容滿面跟在場傳媒熱情揮手。
Yeji首度以個人身份出席海外行程，出場時揮手兼同大家打招呼，謝欣穎身穿復古牛件裙登場，自嘲唔夠女人味，佢開心男友王柏傑入圍角逐金馬影帝，希望男友可以得到呢個咁大嘅獎項，楊祐寧太太Melinda坦言無意入娛樂圈，只想專心打理保養品生意。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台