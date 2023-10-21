ITZY隊長Yeji火辣吊帶裝亮相 人妻何超蓮滿面笑容熱情揮手

無線娛樂新聞台報導：呢日一個時尚品牌喺台北舉行派對，邀請林映唯、謝欣穎、温貞菱、宋柏緯、何超蓮、楊祐寧太太Melinda及韓國女團ITZY隊長Yeji（黃禮志）等出席，新婚半年嘅超蓮，著貼身黑色禮服示人，笑容滿面跟在場傳媒熱情揮手。