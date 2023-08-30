林智樂出新版新歌與歌迷整香梘 港姐決賽舞蹈如重回《聲夢》比賽
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無線娛樂新聞台報導：早前推出新歌《忘記趁早》嘅 林智樂 為咗多謝Fans支持，日前約埋老友 潘靜文 齊齊同Fans一齊學整番梘，呢個聚會認真有心思呀。原來Felix一向都對各種手功藝非常有興趣，加上經理人提出之後就令佢驚為天人，於是就決定即時實行安排喇。Felix又提到新歌即將正式派台同推出新版本，希望以番梘帶出新版嘅感覺咁話呀。
去年生日收到過手繪畫嘅Sherman，就親證Felix畫功同動手能力極高喇，而日前《聲夢》成員參與港姐決賽表演，雖然排舞過程就令佢哋兩位有啲痛苦，不過就覺得非常熱血，好似返到當年參賽嘅時光一樣呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台