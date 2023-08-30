林智樂出新版新歌與歌迷整香梘 港姐決賽舞蹈如重回《聲夢》比賽

無線娛樂新聞台報導：早前推出新歌《忘記趁早》嘅 林智樂 為咗多謝Fans支持，日前約埋老友 潘靜文 齊齊同Fans一齊學整番梘，呢個聚會認真有心思呀。原來Felix一向都對各種手功藝非常有興趣，加上經理人提出之後就令佢驚為天人，於是就決定即時實行安排喇。Felix又提到新歌即將正式派台同推出新版本，希望以番梘帶出新版嘅感覺咁話呀。