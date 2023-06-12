林智樂為新情歌拍MV Maggie作畫再任女主角
而Felix就話自己都係第一次有感情戲，本來非常擔心，仲因為有拖手鏡頭令自己勁緊張呀。女主角Maggie仲為MV 特別作畫，當中仲成為MV中嘅道具，描述歌中佢啲之間嘅破碎感情呀。
網民點睇？
So touching voice, Felix.The MV is so warm, Wow!
新歌好好聽！不容易唱，Fliex 加油💪🏻💪🏻練好live ! 表現比大家睇，支持Gigi , 也欣賞你的歌聲👍🏻👍🏻
MV 好睇，歌好聽，支持👍👍
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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