林智樂為新情歌拍MV Maggie作畫再任女主角

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：林智樂 呢日為自己嘅新歌拍攝MV，仲邀請咗《聲夢2》嘅師妹 趙頌宜 擔任女主角，Felix仲提到因為故事同畫有關，於是平時經常繪畫嘅Maggie就成為不二之選喇。首次拍MV嘅Maggie仲話因為同畫有關，自己呢次演出特別開心，仲話有啲擔心自己唔勝任呀。

而Felix就話自己都係第一次有感情戲，本來非常擔心，仲因為有拖手鏡頭令自己勁緊張呀。女主角Maggie仲為MV 特別作畫，當中仲成為MV中嘅道具，描述歌中佢啲之間嘅破碎感情呀。

網民點睇？

So touching voice, Felix.The MV is so warm, Wow!

新歌好好聽！不容易唱，Fliex 加油💪🏻💪🏻練好live ! 表現比大家睇，支持Gigi , 也欣賞你的歌聲👍🏻👍🏻

MV 好睇，歌好聽，支持👍👍

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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