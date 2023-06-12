林智樂為新情歌拍MV Maggie作畫再任女主角

無線娛樂新聞台報導：林智樂 呢日為自己嘅新歌拍攝MV，仲邀請咗《聲夢2》嘅師妹 趙頌宜 擔任女主角，Felix仲提到因為故事同畫有關，於是平時經常繪畫嘅Maggie就成為不二之選喇。首次拍MV嘅Maggie仲話因為同畫有關，自己呢次演出特別開心，仲話有啲擔心自己唔勝任呀。