新歌MV鬧市巨型屏幕播 Felix親到場感謝Fans一直支持
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無線娛樂新聞台報導：林智樂 早前到日本拍攝嘅新歌MV，呢日喺銅鑼灣嘅戶外大型屏幕播出，Felix同一班Fans呢日仲親自到場齊齊同大家直擊呢一刻，大家仲為佢準備MV中嘅場景模型作為紀念，非常貼心呀。
Felix仲話唔少Fans都由《聲夢》時期已經開始支持自己，雖然正式出道只得幾個月時間，不過依然非常感謝大家年來嘅付出呀。新歌《涉谷駅前等》已經推出一段時間，而MV原來拍攝前三日先定好行程，難怪Felix話非常難忘深刻喇。
對工作自認進取嘅Felix，呢日提到感情就話自己會比較慢熱，仲話工作係自己首要目標，所以拍拖呢啲事都係慢慢等咁話呀。
網民點睇？
Gi 炎粉來支持felix 😁
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台