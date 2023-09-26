林智樂開心與炎明熹合作受讚賞 盼年底於樂壇頒獎禮有好成績
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無線娛樂新聞台報導：9月25嘅焦Felix林智樂嘅20歲生日，一眾fans呢日就為佢準備好蛋糕提前慶祝。對於fans嘅要求，Felix可以話係有求必應，大開金口唱咗唔少歌。
講到日前周Gigi炎明熹同台Jam歌獲網民大讚，Felix就話覺得成件事好神奇，亦估唔到fans們咁鍾意。Felix又話一直都有同Gigi傾合作jam歌嘅事，但因為大家都各有各忙而夾唔到期，直到呢次《J Music》佢哋終於可以合作到。
講到生日願望，今年推出咗新歌嘅Felix，就話希望年尾會有好成績可以攞到獎，不過就唔會畀自己太大壓力，一切以平常心面對呀。而講到出歌，Felix透露今年應該會再出新歌，佢又話唔排除會出其他言語嘅歌呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台