文凱婷林智樂作客《J Music》校園騷表演 Duncan即場示範打碟

無線娛樂新聞台報導：林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）及侯雋熙（Duncan）兩代《聲夢》畢業生呢個配搭，呢日嚟到一間中學嘅Cafe作客TVB音樂節目《J Music》校園騷表演，呢次演出亦令佢哋大開眼界。