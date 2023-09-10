文凱婷林智樂作客《J Music》校園騷表演 Duncan即場示範打碟
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無線娛樂新聞台報導：林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）及侯雋熙（Duncan）兩代《聲夢》畢業生呢個配搭，呢日嚟到一間中學嘅Cafe作客TVB音樂節目《J Music》校園騷表演，呢次演出亦令佢哋大開眼界。
Duncan好開心同學生一齊夾band，由學生彈Live Band，三人負責輪流唱歌，今次有機會跟學生Jam歌合作，Duncan即場示範打碟演出，大讚學生組成嘅樂隊水準高，佢哋見到學生對音樂熱誠，三人亦勾起求學時期嘅音樂路。
網民點睇？
Aeren ❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台