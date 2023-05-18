林柏宏讚許光漢跳舞好睇 柯佳嬿抗拒與老公着情侶裝

無線娛樂新聞台報導：林柏宏呢日暫時撇低佢個刑警「老公」許光漢，轉為同柯佳嬿一齊出席品牌活動。雖然冇咗「老公」喺身邊，但話題都係離唔開對方，講到許光漢去咗韓國跑電影宣傳時，喺當地同當紅女團一齊跳舞，之後又喺謝票會上大跳Jisoo隻開花舞，林柏宏就讚「老公」係個連《舞孃》都可以跳得好嘅男人，所以開花舞難唔到佢呀。