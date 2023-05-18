林柏宏讚許光漢跳舞好睇 柯佳嬿抗拒與老公着情侶裝
廣告
無線娛樂新聞台報導：林柏宏呢日暫時撇低佢個刑警「老公」許光漢，轉為同柯佳嬿一齊出席品牌活動。雖然冇咗「老公」喺身邊，但話題都係離唔開對方，講到許光漢去咗韓國跑電影宣傳時，喺當地同當紅女團一齊跳舞，之後又喺謝票會上大跳Jisoo隻開花舞，林柏宏就讚「老公」係個連《舞孃》都可以跳得好嘅男人，所以開花舞難唔到佢呀。
夏天將至，呢日柯佳嬿就話因為夏天天氣比較熱，所以自己比較鍾意着洋裝，因為咁樣會比較通風，企喺旁邊嘅林柏宏就搞笑話自己未着過所以唔知係咪洋裝通風啲，點知柯佳嬿就叫佢可以體驗下，林柏宏聽完再鬼馬咁話自己會私下再問對方要點揀。
唔少愛侶都鍾意着情侶裝，不過柯佳嬿就話自己同老公謝坤達都唔太接受情侶裝，極其量只可以着情侶鞋呀。
網民點睇？
乜水？
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台